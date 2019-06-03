Сообщение о заминировании аэропорта "Черновцы" оказалось ложным

"В результате обследования помещения аэропорта взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было. На месте были эвакуированы 15 работников объекта. Сообщение от дежурной части о том, что все проверено, поступило в 10:50", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины прекращала работу из-за информации о минировании.

Как сообщал УНН, полиция в Луцке проверяет информацию о минировании областной больницы и еще двух объектов. В общем сообщение о минировании поступают в милицию уже четвертый день подряд.