Сообщение о заминировании аэропорта "Черновцы" оказалось ложным
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На электронную почту аэропорта "Черновцы" в 9:46 поступило сообщение о заминировании аэропорта. В результате проверки взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
"В результате обследования помещения аэропорта взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было. На месте были эвакуированы 15 работников объекта. Сообщение от дежурной части о том, что все проверено, поступило в 10:50", - сказали в пресс-службе.
Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины прекращала работу из-за информации о минировании.
Как сообщал УНН, полиция в Луцке проверяет информацию о минировании областной больницы и еще двух объектов. В общем сообщение о минировании поступают в милицию уже четвертый день подряд.