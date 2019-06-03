Сообщение о заминировании аэропорта "Черновцы" оказалось ложным

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 3953 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 28341 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 49625 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113585 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109010 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144030 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129987 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130065 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Сообщение о заминировании аэропорта "Черновцы" оказалось ложным

Сообщение о заминировании аэропорта "Черновцы" оказалось ложным

Киев  •  УНН

 • 14575 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. На электронную почту аэропорта "Черновцы" в 9:46 поступило сообщение о заминировании аэропорта. В результате проверки взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

"В результате обследования помещения аэропорта взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было. На месте были эвакуированы 15 работников объекта. Сообщение от дежурной части о том, что все проверено, поступило в 10:50", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины прекращала работу из-за информации о минировании.

Как сообщал УНН, полиция в Луцке проверяет информацию о минировании областной больницы и еще двух объектов. В общем сообщение о минировании поступают в милицию уже четвертый день подряд.

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