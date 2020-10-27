В Одессе расследуют факт подделки подписей членов УИК
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Одессе сотрудники полиции заметили, как заместитель главы территориальной избирательной комиссии и секретарь подделывали подписи за отсутствующих членов УИК. Начато расследование, назначен ряд экспертиз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"В Одессе полицейские проводят расследование по факту подделки избирательной документации членами УИК. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 158-3 УК", - говорится в сообщении.
Так, правоохранители, которые сопровождали членов участковой комиссии в ТИК для сдачи избирательной документации, заметили, как заместитель главы комиссии и секретарь прямо на подоконнике в коридоре ставят подписи за отсутствующих членов УИК на протоколах о подсчете голосов.
"Следственно-оперативная группа, вызванная на место происшествия, изъяла сфальсифицированные протоколы, а членов комиссии вернула в УИК для устранения недостатков в работе", - рассказали в полиции.
В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе почерковедческая. Сейчас проводятся следственные действия.
Напомним, в Одессе в туалете здания, где находится территориальная избирательная комиссия, обнаружили дымовую шашку.