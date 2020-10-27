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В Одесі розслідують факт підроблення підписів членів ДВК

В Одесі розслідують факт підроблення підписів членів ДВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Одесі працівники поліції помітили, як заступник голови територіальної виборчої комісії та секретар підробляли підписи за відсутніх членів ДВК. Розпочате розслідування, призначена низка експертиз. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

"В Одесі поліцейські проводять розслідування за фактом підроблення виборчої документації членами ДВК. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 158-3 ККУ", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці, які супроводжували членів дільничної комісії до ТВК для здачі виборчої документації, помітили, як заступник голови комісії та секретар прямо на підвіконні в коридорі ставлять підписи за відсутніх членів ДВК на протоколах про підрахунок голосів.

"Слідчо-оперативна група, викликана на місце події, вилучила сфальсифіковані протоколи, а членів комісії повернула до ДВК для усунення недоліків у роботі", - розповіли в поліції.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, у тому числі почеркознавчу. Наразі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі у туалеті будівлі, де розміщена територіальна виборча комісія, виявили димову шашку.

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