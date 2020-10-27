В Одесі на виборчій дільниці виявили димову шашку

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Одесі у туалеті будівлі, де розміщена територіальна виборча комісія, виявили димову шашку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

“Імовірно димову шашку виявлено у вбиральні державної установи на вулиці Генерала Петрова”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за вказаною адресою, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, скеровано слідчо-оперативну групу поліції, вибухотехніків та кінологів.

Так, внаслідок перевірки поліцейські на місці події виявили піротехнічний виріб — ручну димову гранату, що до категорії боєприпасів не відноситься.

“ТВК працює у звичайному режимі”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, в Ужгороді члени комісії залишили виборчу документацію без нагляду та покинули дільницю. За фактом злочину слідчі проводять досудове розслідування.

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