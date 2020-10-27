В Одесі на виборчій дільниці виявили димову шашку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Одесі у туалеті будівлі, де розміщена територіальна виборча комісія, виявили димову шашку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Імовірно димову шашку виявлено у вбиральні державної установи на вулиці Генерала Петрова”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за вказаною адресою, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, скеровано слідчо-оперативну групу поліції, вибухотехніків та кінологів.
Так, внаслідок перевірки поліцейські на місці події виявили піротехнічний виріб — ручну димову гранату, що до категорії боєприпасів не відноситься.
“ТВК працює у звичайному режимі”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, в Ужгороді члени комісії залишили виборчу документацію без нагляду та покинули дільницю. За фактом злочину слідчі проводять досудове розслідування.