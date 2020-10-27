На Закарпатті члени комісії залишили виборчу документацію і пішли з дільниці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Ужгороді члени комісії залишили виборчу документацію без нагляду та покинули дільницю. За фактом злочину слідчі проводять досудове розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Закарпатській області.
"В Ужгороді поліцейський під час охорони виборчої дільниці та виборчої документації зафіксував порушення. Поліцейські встановили, що члени ДВК, на чолі з головою комісії та її секретарем, завчасно покинули дільницю, залишивши там всю виборчу документацію. Тим самим вони проігнорували вимоги чинного законодавства, відповідно до яких після завершення підрахунку, мали одразу доставити бюлетені та протоколи до територіальної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дії осіб слідчі кваліфікують за частиною 5 ст. 157 ККУ, тобто ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків у роботі комісії без поважних причин, що призвело до неможливості роботи виборчої комісії, проведення підрахунку голосів на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі та результатів виборів.
Наразі слідство у справі триває.
Нагадаємо, у Київській області у приміщенні Васильківської міської ТВК у понеділок були черги із представників місцевих дільничних виборчих комісій, які не могли здати документацію, а голова ТВК та системний адміністратор зникли.