Вибори-2020: у Київській області з комісії зникли голова ТВК та системний адміністратор

“Васильківська міська ТВК не могла продовжити свою роботу по обіді понеділка. За словами членів ТВК, системний адміністратор зазначав, що не може працювати, адже електронна система підрахунку голосів не працює, а пізніше отримав телефонний дзвінок, після якого сказав, що йому зателефонували і повідомили про звільнення з посади сисадміна комісії. Хто саме здійснив дзвінок — невідомо, але сисадмін залишив приміщення Васильківської міської ТВК. Члени ТВК, які залишилися у залі засідань, почали телефонувати системному адміністратору та наголошувати, аби він прибув до ТВК. У телефонній розмові він обіцяв прибути за 5-10 хвилин, однак так і не з’явився”, — йдеться в повідомленні.

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Пізніше стало відомо, що на засіданні відсутня і голова міської ТВК і ніхто з присутніх не знає, де вона. За словами членів комісії, в першій половині дня, під час засідання Васильківської міської ТВК вона була присутньою, потім зникла і зв’язатися з нею не змогли. Тож комісія ухвалила рішення призначити головуючого засідання. Через відсутність системного адміністратора, комісія вирішила приймати документацію з дільниць та опрацьовувати її не у всеукраїнській електронній системі, а хоча б у програмі Exсel, з подальшим перенесенням даних у потрібну програму, аби не створювати ще більші черги із членів ДВК та відновити роботу.

“Члени Васильківської міської ТВК викликали на місце події поліцію та написали заяву на дії голови Васильківської міської ТВК, керуючись ч.5 ст.157 Кримінального кодексу”, — повідомили в ОПОРІ.

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Додається, що за перешкоджання здійсненню виборчого права шляхом ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків без поважних причин винним загрожує обмеження волі терміном до трьох років або позбавленням волі на той самий термін, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном на 5 років.

Нагадаємо, за даними спостерігачів ОПОРИ, на 10,23% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, натомість на 89,77% дільниць таких порушень не було виявлено.