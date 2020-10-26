Вибори-2020: у Київській області з комісії зникли голова ТВК та системний адміністратор

ukru
18:42 • 18097 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 40786 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 66697 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 106533 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 113753 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114593 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 147783 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124626 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124386 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123709 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 81271 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 93588 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 104884 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 103636 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 87059 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 63565 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 87055 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 69881 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 147782 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 114737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 46286 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 54754 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106777 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125168 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124631 перегляди
Актуальне
Вибори-2020: у Київській області з комісії зникли голова ТВК та системний адміністратор

Вибори-2020: у Київській області з комісії зникли голова ТВК та системний адміністратор

Київ • УНН

 • 17070 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Київській області у приміщенні Васильківської міської ТВК у понеділок були черги із представників місцевих дільничних виборчих комісій, які не могли здати документацію, а голова ТВК та системний адміністратор зникли. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“Васильківська міська ТВК не могла продовжити свою роботу по обіді понеділка. За словами членів ТВК, системний адміністратор зазначав, що не може працювати, адже електронна система підрахунку голосів не працює, а пізніше отримав телефонний дзвінок, після якого сказав, що йому зателефонували і повідомили про звільнення з посади сисадміна комісії. Хто саме здійснив дзвінок — невідомо, але сисадмін залишив приміщення Васильківської міської ТВК. Члени ТВК, які залишилися у залі засідань, почали телефонувати системному адміністратору та наголошувати, аби він прибув до ТВК. У телефонній розмові він обіцяв прибути за 5-10 хвилин, однак так і не з’явився”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори-2020: у Бердичеві голова ДВК переписувала протоколи у кафе

Пізніше стало відомо, що на засіданні відсутня і голова міської ТВК і ніхто з присутніх не знає, де вона. За словами членів комісії, в першій половині дня, під час засідання Васильківської міської ТВК вона була присутньою, потім зникла і зв’язатися з нею не змогли. Тож комісія ухвалила рішення призначити головуючого засідання. Через відсутність системного адміністратора, комісія вирішила приймати документацію з дільниць та опрацьовувати її не у всеукраїнській електронній системі, а хоча б у програмі Exсel, з подальшим перенесенням даних у потрібну програму, аби не створювати ще більші черги із членів ДВК та відновити роботу.

“Члени Васильківської міської ТВК викликали на місце події поліцію та написали заяву на дії голови Васильківської міської ТВК, керуючись ч.5 ст.157 Кримінального кодексу”, — повідомили в ОПОРІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Полтаві члени ДВК заповнювали протоколи олівцем та працювали без масок

Додається, що за перешкоджання здійсненню виборчого права шляхом ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків без поважних причин винним загрожує обмеження волі терміном до трьох років або позбавленням волі на той самий термін, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном на 5 років.

Нагадаємо, за даними спостерігачів ОПОРИ, на 10,23% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, натомість на 89,77% дільниць таких порушень не було виявлено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92