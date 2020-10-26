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Выборы-2020: в Киевской области из комиссии исчезли председатель ТИК и системный администратор

Выборы-2020: в Киевской области из комиссии исчезли председатель ТИК и системный администратор

Киев  •  УНН

 • 17070 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киевской области в помещении Васильковской городской ТИК в понедельник были очереди из представителей местных участковых избирательных комиссий, которые не могли сдать документацию, а председатель ТИК и системный администратор исчезли. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

“Васильковская городская ТИК не могла продолжить свою работу после обеда понедельника. По словам членов ТИК, системный администратор отмечал, что не может работать, ведь электронная система подсчета голосов не работает, а позже получил телефонный звонок, после которого сказал, что ему позвонили и сообщили об увольнении с должности сисадмина комиссии. Кто именно совершил звонок — неизвестно, но сисадмин покинул помещение Васильковской городской ТИК. Члены ТИК, которые остались в зале заседаний, начали звонить системному администратору и подчеркивать, чтобы он прибыл в ТИК. В телефонном разговоре он обещал прибыть через 5-10 минут, однако так и не появился”, — говорится в сообщении.

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Позже стало известно, что на заседании отсутствует и председатель городской ТИК, и никто из присутствующих не знает, где она. По словам членов комиссии, в первой половине дня, во время заседания ТИК она присутствовала, потом исчезла и связаться с ней не смогли. Поэтому комиссия приняла решение назначить главу заседания. Из-за отсутствия системного администратора, комиссия решила принимать документацию с участков и обрабатывать ее не во всеукраинской электронной системе, а хотя бы в программе Exсel, с последующим переносом данных в нужную программу, чтобы не создавать еще большие очереди из членов УИК и возобновить работу.

“Члены Васильковской городской ТИК вызвали на место происшествия полицию и написали заявление на действия председателя Васильковской городской ТИК, руководствуясь ч.5 ст.157 Уголовного кодекса”, — сообщили в ОПОРЕ.

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Добавляется, что за препятствование осуществлению избирательного права путем уклонения члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей без уважительных причин виновным грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

Напомним, по данным наблюдателей ОПОРЫ, на 10,23% участков члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов, но на 89,77% участков таких нарушений не было выявлено.

Украинские Национальные Новости

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