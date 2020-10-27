На Закарпатье члены комиссии оставили избирательную документацию и ушли с участка

"В Ужгороде полицейский во время охраны избирательного участка и избирательной документации зафиксировал нарушения. Полицейские установили, что члены УИК, во главе с главой комиссии и ее секретарем, заблаговременно покинули участок, оставив там всю избирательную документацию. Тем самым они проигнорировали требования действующего законодательства, в соответствии к которым после завершения подсчета, должны сразу доставить бюллетени и протоколы территориальной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия лиц следователи квалифицируют по части 5 ст. 157 УК, то есть уклонение члена избирательной комиссии от выполнения своих обязанностей в работе комиссии без уважительных причин, что привело к невозможности работы избирательной комиссии, проведение подсчета голосов на избирательном участке, установлению итогов голосования в соответствующем избирательном округе и результатов выборов.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Киевской области в помещении Васильковской городской ТИК в понедельник были очереди из представителей местных участковых избирательных комиссий, которые не могли сдать документацию, а глава ТИК и системный администратор исчезли.