В Одессе на избирательном участке обнаружили дымовую шашку

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65980 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92443 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121822 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104562 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124243 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100390 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101327 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103701 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101848 просмотра

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В Одессе на избирательном участке обнаружили дымовую шашку

В Одессе на избирательном участке обнаружили дымовую шашку

Киев  •  УНН

 • 8072 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Одессе в туалете здания, где находится территориальная избирательная комиссия, обнаружили дымовую шашку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

“Вероятно дымовая шашка обнаружена в уборной государственного учреждения на улице Генерала Петрова”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному адресу, где сейчас размещена территориальная избирательная комиссия, направлена следственно-оперативная группа полиции, взрывотехников и кинологов.

Так, в результате проверки полицейские на месте происшествия обнаружили пиротехническое изделие — ручную дымовую гранату, что к категории боеприпасов не относится.

“ТВК работает в обычном режиме”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в Ужгороде члены комиссии оставили избирательную документацию без присмотра и покинули участок. По факту преступления следователи проводят досудебное расследование.

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