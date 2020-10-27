В Одессе на избирательном участке обнаружили дымовую шашку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Одессе в туалете здания, где находится территориальная избирательная комиссия, обнаружили дымовую шашку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
“Вероятно дымовая шашка обнаружена в уборной государственного учреждения на улице Генерала Петрова”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по указанному адресу, где сейчас размещена территориальная избирательная комиссия, направлена следственно-оперативная группа полиции, взрывотехников и кинологов.
Так, в результате проверки полицейские на месте происшествия обнаружили пиротехническое изделие — ручную дымовую гранату, что к категории боеприпасов не относится.
“ТВК работает в обычном режиме”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в Ужгороде члены комиссии оставили избирательную документацию без присмотра и покинули участок. По факту преступления следователи проводят досудебное расследование.