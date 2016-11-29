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В Одессе сообщено о подозрении врачу, который пытался пронести наркотики в колонию

Киев • УНН

 • 6307 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 29 ноября. УНН. В ноябре текущего года предотвращено поступление в Южной исправительной колонии № 51 в Одесской области наркотиков, которые пытался пронести работник медицинской части. По данному факту начато уголовное производство, работнику сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В Одессе сообщено о подозрении врачу, который пытался пронести наркотики в колонию

Прокуратура Одесской области провела проверку соблюдения законодательства о режимных требований в исправительных учреждениях региона. В результате был установлен ряд нарушений, в том числе изготовление, поступление и хранение осужденными запрещенных предметов.

В частности, в ноябре текущего года предотвращено поступление в Южную исправительную колонию № 51 наркотиков, которые пытался пронести работник медицинской части. По данному факту начато уголовное производство, процессуальное руководство в котором осуществляет Одесская местная прокуратура № 2. Установлено, что мужчина пытался пронести в учреждение почти 0,3 грамма наркотического препарата, скрыв его в упаковке от медицинской мази.

Правоохранители сообщили задержанному гражданину о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (сбыт наркотического средства). Досудебное расследование продолжается.

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