В Одесі повідомлено про підозру лікарю, який намагався пронести наркотики до колонії

Прокуратура Одеської області провела перевірку дотримання законодавства щодо режимних вимог у виправних установах регіону. В результаті було установлено низку порушень, у тому числі виготовлення, надходження та зберігання засудженими заборонених предметів.

Зокрема, у листопаді поточного року попереджено надходження до Південної виправної колонії № 51 наркотиків, які намагався пронести працівник медичної частини. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, процесуальне керівництво у якому здійснює Одеська місцева прокуратура № 2. Встановлено, що чоловік намагався пронести до установи майже 0,3 грами наркотичного препарату, приховавши його в упаковці від медичної мазі.

Правоохоронці повідомили затриманому громадянину про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (збут наркотичного засобу). Досудове розслідування триває.