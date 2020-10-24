В Одессе предотвратили незаконную застройку военного городка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Одессе предотвратили незаконную застройку земельного участка военного городка площадью 3,7 га. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, передает УНН.
“Хозяйственный суд Одесской области возбудил производство по делу по иску руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона в интересах государства в лице Минобороны Украины к Южному управлению капитального строительства и одному из коммерческих предприятий. В иске прокуратура требует признать недействительным договор о строительстве многоэтажных жилых домов на земельном участке площадью 3,7 га военного городка, расположенного на ул. Небесной Сотни, в экономически привлекательном районе г. Одессы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что, выполняя решение министра обороны Украины, военная часть передала Южному УКС часть земельного участка военного городка № 10 с расположенными на ней зданиями и сооружениями для строительства жилья бесквартирным военнослужащим.
“Однако, Южное УКС, нарушая Закон Украины „Об использовании земель обороны“ и другие подзаконные акты, единолично, без объявления конкурса, заключило с частной коммерческой структурой договор о строительстве многоэтажных жилых домов и соглашение, по которому все права и обязанности переходят к другому предприятию. Вместе с тем установлено отсутствие сведений о включении земельного участка указанного военного городка в соответствующий перечень земельных участков, на которых запланировано строительство жилья для военнослужащих. Сейчас судебное разбирательство дела продолжается”, — сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Одесской области завершили досудебное следствие в отношении руководителя предприятия, который присвоил 7,5 млн грн из строительства казарм.