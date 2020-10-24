У Одеській області керівник підприємства привласнив 7,5 млн грн з будівництва казарм
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Одеській області завершили досудове слідство щодо керівника підприємства, який привласнив 7,5 млн грн з будівництва казарм. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, передає УНН.
“Вказані кошти, виділені Південним ТерКЕУ, були призначенідля будівництва 2-х казарм поліпшеного планування у м. Подільськ Одеської області. Під час досудового розслідування встановлено, що у 2018 році керівник комерційного підприємства, разом із інженером технічного нагляду, до офіційних документів — актів приймання виконаних робіт, внесли недостовірні відомості про завищення обсягів підрядних робіт, які фактично підприємство не виконало. Внаслідок цього директор заволодів бюджетними грошовими коштами в розмірі 7,5 млн грн, якими розпорядився на власний розсуд”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 23 жовтня обвинувальний акт за обвинуваченням директора комерційного підприємства у скоєнні вищевказаних правопорушень, направлено до суду для розгляду по суті.
“Стосовно інженера технічного нагляду, який погоджував акти приймання виконаних робіт із вказаними в них завищеними обсягами підрядних робіт, прокурори склали обвинувальний акт за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, який 12 жовтня 2020 року направили до суду для розгляду по суті”, — додали в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, в Одесі вимагають повернути Міноборони військове містечко вартістю понад 80 млн грн.