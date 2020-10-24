В Одесской области руководитель предприятия присвоил 7,5 млн грн со строительства казарм
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Одесской области завершили досудебное следствие в отношении руководителя предприятия, который присвоил 7,5 млн грн по строительству казарм. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, передает УНН.
“Указанные средства, выделенные Южным ТерКЕУ, были предназначены для строительства 2-х казарм улучшенной планировки в г. Подольск Одесской области. Во время досудебного расследования установлено, что в 2018 году руководитель коммерческого предприятия, вместе с инженером технического надзора, в официальные документы — акты приемки выполненных работ, внесли недостоверные сведения о завышении объемов подрядных работ, которые фактически предприятие не выполнило. В результате директор завладел бюджетными денежными средствами в размере 7,5 млн грн, которыми распорядился по собственному усмотрению”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 23 октября обвинительный акт по обвинению директора коммерческого предприятия в совершении вышеуказанных преступлений, направлен в суд для рассмотрения по существу.
“Относительно инженера технического надзора, который согласовывал акты приемки выполненных работ по указанным в них с завышенными объемами подрядных работ, прокуроры составили обвинительный акт по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины, 12 октября 2020 года направлен в суд для рассмотрения по существу”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Одессе требуют вернуть Минобороны военный городок стоимостью более 80 млн грн.