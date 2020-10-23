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В Одесі вимагають повернути Міноборони військове містечко вартістю понад 80 млн грн

В Одесі вимагають повернути Міноборони військове містечко вартістю понад 80 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Одесі через суд вимагають повернути Міністерству оборони України майновий комплекс військового містечка вартістю понад 80 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури Південного регіону, передає УНН.

“Київський районний суд м. Одеси порушив провадження у справі за позовом військового прокурора Одеського гарнізону в інтересах держави в особі Міноборони України та КЕВ м. Одеси до громадянки В. і Департаменту міського господарства Одеської міської ради”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у позові ставиться питання про витребування нерухомого майна військового містечка № 210 на користь Міноборони України, зокрема, визнання права власності на майновий комплекс загальною площею 13,4 тис. кв. м, що розташований на вул. Світанку, 47 в Одесі. Орієнтовна вартість земельної ділянки, на якій розташована нерухомість, перевищує 80 млн грн.

“Наприкінці вересня 2020 року за клопотанням Військової прокуратури Одеського гарнізону суд зупинив аукціон та заборонив відчуження вказаного майна військового містечка. А отже, не допущено реалізацію схеми незаконного відчуження нерухомого військового майна та попереджено подальшу втрату земельної ділянки. Наразі судовий розгляд справи триває”, — повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, на Львівщині депутата однієї з селищних рад викрили на відчуженні земляних ділянок, що перебувають у власності Міноборони.

Українські Національні Новини

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