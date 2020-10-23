В Одессе требуют вернуть Минобороны военный городок стоимостью более 80 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Одессе через суд требуют вернуть Министерству обороны Украины имущественный комплекс военного городка стоимостью более 80 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры Южного региона, передает УНН.
“Киевский районный суд г. Одессы открыл производство по делу по иску военного прокурора Одесского гарнизона в интересах государства в лице Минобороны Украины и КЭВ г. Одессы к гражданке В. и Департаменту городского хозяйства Одесского городского совета”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в иске ставится вопрос об истребовании недвижимого имущества военного городка № 210 в интересах Минобороны Украины, в частности, признания права собственности на имущественный комплекс общей площадью 13,4 тыс. кв. м, расположенного на ул. Рассвета, 47 в Одессе. Ориентировочная стоимость земельного участка, на котором расположена недвижимость, превышает 80 млн грн.
“В конце сентября 2020 года по ходатайству Военной прокуратуры Одесского гарнизона суд остановил аукцион и запретил отчуждение указанного имущества военного городка. А значит, не допущена реализация схемы незаконного отчуждения недвижимого военного имущества и предупреждена дальнейшая потеря земельного участка. Сейчас судебное разбирательство дела продолжается”, — сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, во Львовской области депутата одного из поселковых советов разоблачили на отчуждении земельных участков, находящихся в собственности Минобороны.