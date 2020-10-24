В Одесі попередили незаконну забудову військового містечка

“Господарський суд Одеської області порушив провадження у справі за позовом керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону в інтересах держави в особі Міноборони України до Південного управління капітального будівництва та одного з комерційних підприємств. У позові Прокуратура вимагає визнати недійсним договір про будівництво багатоповерхових житлових будинків на земельній ділянці площею 3,7 га військового містечка, що розташоване на просп. Небесної Сотні, в економічно привабливому районі м. Одеси”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виконуючи рішення міністра оборони України, військова частина передала Південному УКБ частину земельної ділянки військового містечка № 10 з розташованими на ній будівлями та спорудами для будівництва житла безквартирним військовослужбовцям.

“Однак, Південне УКБ, порушуючи Закон України „Про використання земель оборони“ та інші підзаконні акти, одноосібно, без оголошення конкурсу, уклало з приватною комерційною структурою договір про будівництво багатоповерхових житлових будинків та угоду, за якою всі права та обов’язки переходять до іншого підприємства. Разом з тим з’ясовано відсутність відомостей про включення земельної ділянки вказаного військового містечка у відповідний перелік земельних ділянок, на яких заплановано будівництво житла для військовослужбовців. Наразі судовий розгляд справи триває”, — повідомили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Одеській області завершили досудове слідство щодо керівника підприємства, який привласнив 7,5 млн грн з будівництва казарм.