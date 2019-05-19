В Одессе в полицию сообщили о заминировании 10 отелей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Работники полиции проверяют информацию о заминировании десяти объектов в городе Одессе вечером в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Одесской области.
"В 20:20 в полицию поступило сообщение о том, что десять отелей города заминированы", говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ГСЧС.
Напомним, уже не впервые в мае поступают сообщения о заминировании объектов в Одессе.
Правоохранители проверяли информацию о минировании восьми объектов.
Ранее в полиции сообщили, что проверяют очередное сообщение о заминировании десяти гостиниц на территории города Одессы. Взрывчатку не нашли.
Перед этим сообщал, что в Одессе сообщили о минировании четырех гостиниц в центре города.