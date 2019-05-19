В Одесі поліцію повідомили про замінування 10 готелів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Працівники поліції перевіряють інформацію про замінування десяти об’єктів в місті Одесі ввечері у суботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.
"О 20:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що десять готелів міста заміновані", йдеться у повідомленні.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС.
Нагадаємо, уже не вперше в травні надходять повідомлення про замінування об'єктів в Одесі.
Правоохоронці перевіряли інформацію щодо мінування восьми об’єктів.
Раніше у поліції повідомили, що перевіряють чергове повідомлення про замінування десяти готелів на території міста Одеси. Вибухівку не знайшли.
Перед цим УНН повідомляв, що у Одесі повідомили про мінування чотирьох готелів у центрі міста.