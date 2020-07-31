В Одессе подозреваемый в зале суда поранил себе шею лезвием

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103635 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113055 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117947 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152203 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117228 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142698 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104518 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102868 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105171 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102317 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе подозреваемый в зале суда поранил себе шею лезвием

В Одессе подозреваемый в зале суда поранил себе шею лезвием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. В Приморском районном суде Одессы после объявления избранной меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый в совершении хулиганских действий лезвием поранил себе шею. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

"Предварительно установлено: мужчина после объявления ему подозрения в совершении хулиганских действий самостоятельно пришел в суд, где ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Услышав решение суда, 41-летний подозреваемый лезвием поранил себе шею. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что правоохранители проводят осмотр и устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, осужденный за убийство злоумышленник сбежал из зала, пока судьи находились в совещательной комнате, и скрывался от следствия.

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