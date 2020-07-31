В Одессе подозреваемый в зале суда поранил себе шею лезвием
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Приморском районном суде Одессы после объявления избранной меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемый в совершении хулиганских действий лезвием поранил себе шею. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
"Предварительно установлено: мужчина после объявления ему подозрения в совершении хулиганских действий самостоятельно пришел в суд, где ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Услышав решение суда, 41-летний подозреваемый лезвием поранил себе шею. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что правоохранители проводят осмотр и устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, осужденный за убийство злоумышленник сбежал из зала, пока судьи находились в совещательной комнате, и скрывался от следствия.