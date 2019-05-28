Вбивця втік з залу суду під час засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Засуджений за вбивство зловмисник втік з залу, поки судді перебували в нарадчій кімнаті і переховувався від слідства. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.
У жовтні 2015 року чоловік на ґрунті неприязних відносин та раптово виниклого конфлікту застрелив знайомого з рушниці. Внаслідок вогнепального поранення голови той помер на місці події. Згодом обвинувачений скинув тіло загиблого з мосту в русло річки Удай.
Вирок колегії суддів засудив чоловіка за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі. Винуватець з такою позицією прокурора та суду не погодився і подав апеляційну скаргу, розгляд якої відбувся в Київському апеляційному суді.
Під час перебування колегії суддів у нарадчій кімнаті, зловмисник втік із зали. Майже 2 місяці чоловік переховувався від компетентних органів, проте 25 травня його затримали. Наразі він перебуває у Чернігівському СІЗО, де очікує на виконання вироку та етапування у місця несвободи.
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