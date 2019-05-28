Убийца сбежал из зала суда во время заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Осужденный за убийство злоумышленник скрылся из зала, пока судьи находились в совещательной комнате и скрывался от следствия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.
В октябре 2015 мужчина на почве неприязненных отношений и внезапно возникшего конфликта застрелил знакомого из ружья. В результате огнестрельного ранения головы тот скончался на месте происшествия. Впоследствии обвиняемый сбросил тело погибшего с моста в русло реки Удай.
Приговор коллегии судей приговорил мужчину за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Виновник с такой позицией прокурора и суда не согласился и подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоялось в Киевском апелляционном суде.
Во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, злоумышленник скрылся из зала. Почти 2 месяца мужчина скрывался от компетентных органов, Однако 25 мая его задержали. Сейчас он находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования в места несвободы.
Напомним, адвокат застрелил жену и покончил с собой.