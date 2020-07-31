В Одесі підозрюваний у залі суду поранив собі шию лезом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В Приморському районному суді Одеси після оголошення обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваний у вчиненні хуліганських дій лезом поранив собі шию. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.
"Попередньо встановлено: чоловік після оголошення йому підозри у вчиненні хуліганських дій самостійно прийшов у суд, де йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Почувши рішення суду, 41-річний підозрюваний лезом поранив собі шию. Його госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що правоохоронці проводять огляд та встановлюють обставини події.
Нагадаємо, засуджений за вбивство зловмисник втік з зали, поки судді перебували в нарадчій кімнаті, і переховувався від слідства.