В Одессе во время празднования дня рождения отец убил сына

"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что отец с сыном праздновали день рождения. Во время застолья, когда оба мужчины уже были навеселе, между ними, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, начался конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Во время схватки отец схватил кухонный нож и нанес многочисленные ножевые ранения сыну, от которых он скончался на месте", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина в Донецкой области убил свою мать и провел три дня рядом с ее телом

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мальчик на Днепропетровщине нашел на помойке оружие и случайно убил сестру