В Одессе во время празднования дня рождения отец убил сына

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 48189 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 28361 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103785 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105517 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121959 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104494 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106677 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112938 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117303 просмотра

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В Одессе во время празднования дня рождения отец убил сына

В Одессе во время празднования дня рождения отец убил сына

Киев  •  УНН

 • 13130 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во время празднования дня рождения сына, между ним и его отцом возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой отец нанес смертельные ножевые ранения своему сыну. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что отец с сыном праздновали день рождения. Во время застолья, когда оба мужчины уже были навеселе, между ними, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, начался конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Во время схватки отец схватил кухонный нож и нанес многочисленные ножевые ранения сыну, от которых он скончался на месте", - говорится в сообщении.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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