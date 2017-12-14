В Одессе во время празднования дня рождения отец убил сына
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во время празднования дня рождения сына, между ним и его отцом возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой отец нанес смертельные ножевые ранения своему сыну. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что отец с сыном праздновали день рождения. Во время застолья, когда оба мужчины уже были навеселе, между ними, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, начался конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Во время схватки отец схватил кухонный нож и нанес многочисленные ножевые ранения сыну, от которых он скончался на месте", - говорится в сообщении.
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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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