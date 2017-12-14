В Одесі під час святкування дня народження батько вбив сина
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Під час святкування дня народження сина, між ним і його батьком виник конфлікт, який переріс у бійку, в ході якої батько завдав смертельних ножових поранень своєму сину. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
“В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що батько з сином святкували день народження. Під час застілля, коли обидва чоловіки вже були напідпитку, між ними, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, розпочався конфлікт, який в подальшому переріс у бійку. Під час сутички батько схопив кухонного ножа та завдав численних ножових поранень синові, від яких він помер на місці”, — йдеться у повідомленні.
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Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На теперішній час правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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