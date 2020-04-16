В Одессе неизвестный стрелял в иностранца

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50602 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59456 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73461 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72948 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100668 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80783 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101979 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105630 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130737 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130260 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108449 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106930 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106506 просмотра
Актуальное
В Одессе неизвестный стрелял в иностранца

В Одессе неизвестный стрелял в иностранца

Киев  •  УНН

 • 13168 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вчера около девяти часов вечера на Крымском бульваре в Одессе неизвестный стрелял в иностранца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"В результате противоправных действий неустановленного пока мужчины огнестрельные ранения ноги получил 46 - летний гражданин другого государства. От написания заявления и предоставления каких-либо объяснений пострадавший отказался", - говорится в сообщении.

Как стало известно УНН, потерпевший гражданин Азербайджана. Само событие произошло возле ТЦ "Сити Центр". Неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего скрылся.

По факту хулиганства следственным отделом Суворовского ОП начато уголовное производство. Обстоятельства происшествия и личность правонарушителя устанавливаются.

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