В Одессе неизвестный стрелял в иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вчера около девяти часов вечера на Крымском бульваре в Одессе неизвестный стрелял в иностранца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
"В результате противоправных действий неустановленного пока мужчины огнестрельные ранения ноги получил 46 - летний гражданин другого государства. От написания заявления и предоставления каких-либо объяснений пострадавший отказался", - говорится в сообщении.
Как стало известно УНН, потерпевший гражданин Азербайджана. Само событие произошло возле ТЦ "Сити Центр". Неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего скрылся.
По факту хулиганства следственным отделом Суворовского ОП начато уголовное производство. Обстоятельства происшествия и личность правонарушителя устанавливаются.