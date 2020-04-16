В Одесі невідомий стріляв в іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Вчора близько дев’ятої години вечора на Кримському бульварі в Одесі невідомий стріляв в іноземця. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції в Одеській області.
“В результаті протиправних дій невстановленого наразі чоловіка вогнепальні поранення ноги отримав 46 — річний громадянин іншої держави. Від написання заяви та надання будь-яких пояснень постраждалий відмовився”, — йдеться у повідомленні.
Як стало відомо УНН, потерпілий громадянин Азербайджану. Сама подія сталася біля ТЦ “Сіті Центр”. Невідомий здійснив кілька пострілів у бік потерпілого, після чого втік.
За фактом хуліганства слідчим відділом Суворовського ВП розпочато кримінальне провадження. Обставини події та особа правопорушника встановлюються.