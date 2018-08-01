В Одессе пьяный правоохранитель совершил ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. По факту совершения ДТП в Одессе представителем правоохранительных органов, который, по предварительным данным был в состоянии алкогольного опьянения, будет проведена служебная проверка. Об этом в сети Facebook сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.
Так, в сети Интернет появилось сообщение, согласно которому в Одессе произошло ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов. Со своей стороны советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк подтвердил эту информацию и сообщил, что по данному факту начата служебная проверка.
"По вчерашнему ДТП в Одессе, где как выяснилось водитель, представитель правоохранительных органов Полиции Одесской области, следователь одного из отделов полиции был, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, и совершил столкновение с припаркованным авто, к счастью без пострадавших. Позиция руководства Национальная полиция Украины и Одесского ГУНП - однозначная для таких случаев. Служебная проверка данного факта, и представление на увольнение из правоохранительных органов. Пьяный за рулем - преступник, точка", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в марте в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции .