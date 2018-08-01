В Одесі п’яний правоохоронець скоїв ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. За фактом вчинення ДТП у Одесі представником правоохоронних органів, який, за попередніми даними був у стані алкогольного сп’яніння, буде проведена службова перевірка. Про це в мережі Facebook повідомив радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.
Так, в мережі Інтернет з’явилось повідомлення, згідно якого у Одесі сталося ДТП за участю працівника правоохоронних органів. Зі свого боку радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк підтвердив цю інформацію, та повідомив, що за цим фактом розпочата службова перевірка.
“По вчорашньому ДТП в Одесі, де як з’ясувалось водій, представник правоохоронних органів Поліції Одеської області, слідчий одного з відділів поліції був, за попередніми даними, в стані алкогольного сп’яніння, та спричинив зіткнення з припаркованим авто, на щастя без постраждалих. Позиція керівництва Національна поліція України та Одеського ГУНП — однозначна для таких випадків. Службова перевірка даного факту, і подання на звільнення з правоохоронних органів. П’яний за кермом — злочинець, крапка”, — йдеться у повідомлені.
Як повідомляв УНН, у березні у Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції.