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В Одессе несовершеннолетняя пошла гулять и пропала

Киев • УНН

 • 14365 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Одесские правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю девушку, которая несколько дней назад ушла гулять, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В Одессе несовершеннолетняя пошла гулять и пропала

Так, Хмельницким отделением полиции в Одессе устанавливается местонахождение Каневской Альбины Сергеевны 2004 года рождения, которая 18 июня этого года пошла гулять и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки - 15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые. Известно, что она была одета в джинсовые шорты светлого цвета, темно-синюю футболку с рисунком шляпы.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о месте нахождения девушки, сообщить по телефону "102".

Напомним, 13 июня исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок и не вернулся.

При отработке территории в Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска обнаружили вероятно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко. После чего Вячеслав Аброськин подтвердил, что полиция нашла тело девочки.

Источники УНН в правоохранительных органах сообщили, что на теле ребенка обнаружили ножевые ранения.

Владельца дома, возле которого обнаружили тело вероятно Дарьи Лукьяненко, как основного подозреваемого доставляли в отделение полиции для допроса.

Прокуратура уже готовит предполагаемому убийце девочки объявление о подозрении.

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