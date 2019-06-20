В Одессе несовершеннолетняя пошла гулять и пропала
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Одесские правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю девушку, которая несколько дней назад ушла гулять, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Так, Хмельницким отделением полиции в Одессе устанавливается местонахождение Каневской Альбины Сергеевны 2004 года рождения, которая 18 июня этого года пошла гулять и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы девушки - 15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые. Известно, что она была одета в джинсовые шорты светлого цвета, темно-синюю футболку с рисунком шляпы.
Полицейские просят всех, кто владеет информацией о месте нахождения девушки, сообщить по телефону "102".
Напомним, 13 июня исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок и не вернулся.
При отработке территории в Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска обнаружили вероятно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко. После чего Вячеслав Аброськин подтвердил, что полиция нашла тело девочки.
Источники УНН в правоохранительных органах сообщили, что на теле ребенка обнаружили ножевые ранения.
Владельца дома, возле которого обнаружили тело вероятно Дарьи Лукьяненко, как основного подозреваемого доставляли в отделение полиции для допроса.
Прокуратура уже готовит предполагаемому убийце девочки объявление о подозрении.