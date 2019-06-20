В Одесі неповнолітня пішла гуляти і зникла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Одеські правоохоронці розшукують неповнолітню дівчину, яка кілька днів тому пішла гуляти, і досі її місцеперебування невідоме. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Так, Хмельницьким відділенням поліції в Одесі встановлюється місце знаходження Каневської Альбіни Сергіївни 2004 року народження, яка 18 червня цього року пішла гуляти та до теперішнього часу її місцеперебування невідоме.
Прикмети дівчини – 15 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся русяве. Відомо, що вона була одягнута в джинсові шорти світлого кольору, темно-синю футболку з малюнком капелюха.
Поліцейські просять всіх, хто володіє інформацією про місце знаходження дівчини, повідомити за номером "102".
Нагадаємо, 13 червня зникла 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.
При відпрацюванні території в Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. В результаті обшуку виявили ймовірно тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко. Після чого В’ячеслав Аброськін підтвердив те, що поліція знайшла тіло дівчинки.
Джерела УНН у правоохоронних органах повідомили, що на тілі дитини виявили ножові поранення.
Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляли до відділку поліції для допиту.
Прокуратура вже готує ймовірному вбивці дівчинки оголошення про підозру.