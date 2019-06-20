В Одесі неповнолітня пішла гуляти і зникла

КИЇВ. 20 червня. УНН. Одеські правоохоронці розшукують неповнолітню дівчину, яка кілька днів тому пішла гуляти, і досі її місцеперебування невідоме. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.