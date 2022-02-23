В Одессе учебный корпус реконструируют под военный штаб почти за 100 миллионов
Киев • УНН
ОДЕССА. 23 февраля. УНН. Воинская часть А0456 (Одесса) объявила тендер для выбора подрядчика, который реконструирует здание учебного корпуса под штаб в военном городке №217, передает УНН со ссылкой на сайт госзакупок Prozorro.
Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 97 миллионов 754,6 тысяч гривен должен состояться 11 марта, а работы завершены к 15 декабря 2023 года.
Речь идет о здании в Штабном переулке, 1, являющемся часть комплекса зданий оперативного командования “Юг”. Подрядчику предстоит провести: демонтажные и земляные работы; работы с фундаментом, перекрытием, покрытием и кровлей, кладку и армирование наружных и внутренних стен, перегородок, установку окон и дверей, сантехники, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и электроосвещения, монтаж систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения.
Напомним, в 2018 году Минобороны оформила сразу четыре участка земли, большинство из которых уйдут под застройку жилыми комплексами.