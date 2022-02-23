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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 20559 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Одесі навчальний корпус реконструюють під військовий штаб за майже 100 мільйонів

В Одесі навчальний корпус реконструюють під військовий штаб за майже 100 мільйонів

Київ • УНН

 • 82919 перегляди

ОДЕСА. 23 лютого. УНН. Військова частина А0456 (Одеса) оголосила тендер для обрання підрядника, який реконструює будівлю навчального корпусу під штаб у військовому містечку №217, передає УНН з посиланням на сайт держзакупівель Prozorro.

Аукціон із очікуваною вартістю закупівлі в 97 мільйонів 754,6 тисячі гривень має відбутися 11 березня, а роботи завершено до 15 грудня 2023 року.

Йдеться про будинок у Штабному провулку, 1, що є частиною комплексу будівель оперативного командування “Південь”.

Підрядник має провести: демонтажні та земляні роботи; роботи з фундаментом, перекриттям, покриттям та покрівлею, кладку та армування зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок, встановлення вікон та дверей, сантехніки, опалення, вентиляції, кондиціювання, електропостачання та електроосвітлення, монтаж систем пожежної сигналізації, відеоспостереження.

Нагадаємо, у 2018 році Міноборони оформила одразу чотири ділянки землі, більшість з яких підуть під забудову житловими комплексами.

Українські Національні Новини

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