В Одессе мальчика, пропавшего на пляже, нашли мертвым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Одессе на пляже "Ланжерон" пропал 8-летний мальчик, а через несколько часов полиция сообщила, что нашла тело ребенка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.
"Мальчик отдыхал под наблюдением родственницы, но в какой-то момент исчез из ее поля зрения. Водолазы достали тело ребенка со дна моря, в 10-ти метрах от места, где он играл", - говорится в сообщении.
Сейчас для выяснения полных обстоятельств происшествия на месте работают правоохранители.
Для установления истинной причины смерти ребенка тело направили на судмедэкспертизу.
Напомним, в Кировоградской области утонули дедушка и его внук.