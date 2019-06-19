В Одессе мальчика, пропавшего на пляже, нашли мертвым

"Мальчик отдыхал под наблюдением родственницы, но в какой-то момент исчез из ее поля зрения. Водолазы достали тело ребенка со дна моря, в 10-ти метрах от места, где он играл", - говорится в сообщении.

Сейчас для выяснения полных обстоятельств происшествия на месте работают правоохранители.

Для установления истинной причины смерти ребенка тело направили на судмедэкспертизу.

Напомним, в Кировоградской области утонули дедушка и его внук.