В Одесі хлопчика, який зник на пляжі, знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Одесі на пляжі “Ланжерон” зник 8-річний хлопчик, а за кілька годин поліція повідомила, що знайшла тіло дитини, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
"Хлопчик відпочивав під наглядом родички, але в якусь мить зник з її поля зору. Водолази дістали тіло дитини з дна моря, в 10-ти метрах від місця, де він бавився", - йдеться у повідомленні.
Зараз для з’ясування повних обставин події на місці працюють правоохоронці.
Для встановлення достеменної причини смерті дитини тіло направили на судмедекспертизу.
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