В Одессе неизвестный "заминировал" райсуд
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Работники полиции проверяют информацию о заминировании Приморского суда в г. Одессе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"В 12:41 на линию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Приморский суд г. Одессы заминирован. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и работники взрывотехнической управления ГУНП. Продолжается проверка", - говорится в сообщении.
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Сейчас всех работников и посетителей суда эвакуировали.
Напомним, в Харькове задержан 43-летний мужчина, который сделал ложное сообщение о заминировании помещений одного из заводов города.