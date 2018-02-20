В Одесі евакуювали суд через загрозу вибуху
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Працівники поліції перевіряють інформацію про замінування Приморського суду в м. Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
“О 12:41 на лінію „102“ надійшло анонімне повідомлення про те, що Приморський суд м. Одеси замінований. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи з собаками та працівники Вибухотехнічного управління ГУНП. Триває перевірка”, — йдеться у повідомленні.
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Наразі всіх працівників та відвідувачів суду евакуйовано.
Нагадаємо, в Харкові затримано 43-річного чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування приміщень одного із заводів міста.