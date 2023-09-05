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В "объезд" теперь тоже не получится": движение крупногабаритных грузовиков ограничили в Одесской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Одесской области ввели новые ограничения движения для транспортных средств весом более 24 тонн. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Цитата

“Отныне с 10:00 часов до 18:00 часов запрещено движение транспортных средств весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн на ВСЕХ автомобильных дорогах Одесской области! Проще говоря, в "объезд" теперь тоже не получится”, — сообщил он.

Детали

По его словам, скопление грузовиков на дорогах в частности препятствует движению спецтранспорта, что недопустимо в условиях военного времени.

Кипер призвал предприятия и водителей рассчитывать своё время работы и логистику таким образом, чтобы грузовики не скапливались на обочинах и не мешали местным жителям и спецтранспорту двигаться по автодорогам.

Глава ОГА также напомнил, что предприятия, которые занимаются перевозкой зерновых, масличных и других грузов, могут обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для консультации и дальнейшего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20.

“Движение грузовиков при наличии пропусков в комендантский час разрешено!” — напомнил он.

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