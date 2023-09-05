В “об‘їзд” тепер теж не вийде": рух великогабаритних вантажівок обмежили на Одещині

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“Відтепер з 10:00 години до 18:00 години заборонено рух транспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн на ВСІХ автомобільних дорогах Одещини! Простіше кажучи, в „об‘їзд“ тепер теж не вийде”, — повідомив він.

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За його словами, скупчення вантажівок на дорогах зокрема перешкоджає руху спецтранспорту, що неприпустимо в умовах воєнного часу.

Кіпер закликав підприємства та водіїв розраховувати свій час роботи та логістику таким чином, аби вантажівки не скупчувалися на обочинах та не заважали місцевим жителям і спецтранспорту рухатися автошляхами.

Очільник ОВА також нагадав, що підприємства, які займаються перевезенням зернових, олійних та інших вантажів, можуть звернутися до Одеської обласної державної (військової) адміністрації для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)718 93 87, (048) 718 95 20.

“Рух вантажівок за наявності перепусток у комендантську годину дозволений!” — нагадав він.