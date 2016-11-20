В ОБСЕ заявили об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В течение выходных снова ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ в связи с возможными минами. Об этом говорится в отчете наблюдателей в Facebook, передает УНН.
"Доступ СММ на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках.
СММ готова/может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - говорится в сообщении.
Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рекордное количество обстрелов на Донбассе с начала года.