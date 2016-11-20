В ОБСЄ заявили про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Протягом вихідних знову Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка — ЗСУ, “ЛНР”, “ДНР” не змогли гарантувати безпеку СММ через можливі міни. Про це йдеться в повідомленні у звіті спостерігачів у Facebook, передає УНН.
"Доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках.
СММ готова / може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували рекордну кількість обстрілів на Донбасі з початку року.