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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В ОБСЄ заявили про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі

В ОБСЄ заявили про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі

Київ • УНН

 • 7572 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Протягом вихідних знову Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка — ЗСУ, “ЛНР”, “ДНР” не змогли гарантувати безпеку СММ через можливі міни. Про це йдеться в повідомленні у звіті спостерігачів у Facebook, передає УНН. 

"Доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках.

СММ готова / може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували рекордну кількість обстрілів на Донбасі з початку року.

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