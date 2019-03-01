В ОАЭ проживает около 12 тыс. украинцев - посол

"Сейчас на постоянной основе в ОАЭ проживает около 12 тыс. украинцев, которые работают в сферах бизнеса, образования, медицины и других", - сказал посол.

По его словам, в прошлом году более 220 тыс. украинский посетили ОАЭ и более 12 тыс. граждан ОАЭ посетили Украину. Сейчас количество авиасообщений между Украиной и ОАЭ составляет 32 неделю.



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Как сообщал УНН, за прошлый год за границу усыновили 11 000 814 сироты из Украины. Вернули обратно в страну 13 человек, пострадавших от торговли людьми .