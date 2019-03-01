В ОАЕ проживає близько 12 тис. українців - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Об’єднаних Арабських Еміратах на постійній основі наразі проживає близько 12 тис. українців. Про це повідомив посол Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні Салем Аль-Каабі, передає УНН.
" Зараз на постійній основі в ОАЕ проживає близько 12 тис. українців, які працюють в сферах бізнесу, освіти, медицини та інших”, - сказав посол.
За його словами, минулого року понад 220 тис. українців відвідали ОАЕ і більш як 12 тис. громадян ОАЕ відвідали Україну. Наразі кількість авіасполучень між Україною та ОАЕ становить 32 щотижня.
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Як повідомляв УНН, за минулий рік за кордон усиновили 11 тисяч 814 сироти з України. Повернули назад в країну 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.