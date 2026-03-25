В Новороссийске зафиксировали российское судно с противодроновой защитой "мангалом"
На опытном судне "Лагода" установили металлические конструкции и сетки для защиты от дронов. Эксперты сомневаются в эффективности такой защиты от атак.
В порту Новороссийска замечено исследовательское судно "Лагода" Минобороны РФ с дополнительной защитой от украинских дронов. Корабль попал в кадр во время церемонии с участием подводной лодки "Великий Новгород". Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
На судне зафиксировали комплекс радиоэлектронной борьбы и многочисленные противодроновые элементы. В частности, вокруг рубки установлены металлические конструкции типа "мангалов", а проходы и часть палубы закрыли маскировочными сетками.
Также сетками прикрыли носовую часть, что может свидетельствовать либо о попытке защиты от дронов, либо о сокрытии дополнительного оборудования.
Что могут скрывать на борту
Вероятно, на судне могли разместить дополнительные системы – в частности, радиолокационные станции или средства радиоэлектронной разведки. В то же время не исключено, что сетки выполняют лишь защитную функцию.
Аналитики обращают внимание, что такие меры свидетельствуют о росте угрозы со стороны украинских морских и воздушных дронов.
Эффективна ли такая защита
Подобные конструкции могут частично защитить от легких FPV-дронов, однако эффективность против более тяжелых беспилотников остается сомнительной.
Кроме того, установленные системы РЭБ не способны глушить спутниковую связь, которая используется для управления частью дронов. Это означает, что даже с такой защитой судно остается уязвимым для атак.
