У новоросійську зафіксували російське судно з протидроновим захистом "мангалом"
На дослідному судні Лагода встановили металеві конструкції та сітки для захисту від дронів. Експерти сумніваються в ефективності такого захисту від атак.
У порту новоросійська помітили дослідне судно "Лагода" Міноборони рф із додатковим захистом від українських дронів. Корабель потрапив у кадр під час церемонії за участю підводного човна "великий новгород". Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
На судні зафіксували комплекс радіоелектронної боротьби та численні протидронові елементи. Зокрема, навколо рубки встановлені металеві конструкції типу "мангалів", а проходи й частину палуби закрили маскувальними сітками.
Також сітками прикрили носову частину, що може свідчити або про спробу захисту від дронів, або про приховування додаткового обладнання.
Що можуть приховувати на борту
Ймовірно, на судні могли розмістити додаткові системи – зокрема радіолокаційні станції або засоби радіоелектронної розвідки. Водночас не виключено, що сітки виконують лише захисну функцію.
Аналітики звертають увагу, що такі заходи свідчать про зростання загрози з боку українських морських і повітряних дронів.
Чи ефективний такий захист
Подібні конструкції можуть частково захистити від легких FPV-дронів, однак ефективність проти важчих безпілотників залишається сумнівною.
Крім того, встановлені системи РЕБ не здатні глушити супутниковий зв’язок, який використовується для керування частиною дронів. Це означає, що навіть із таким захистом судно залишається вразливим до атак.
