У новоросійську зафіксували російське судно з протидроновим захистом "мангалом"

24 березня, 18:45 • 19927 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
24 березня, 18:26 • 25956 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 21793 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
24 березня, 16:18 • 25937 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 32128 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45 • 26180 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
24 березня, 14:12 • 27237 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
24 березня, 13:42 • 47000 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
24 березня, 12:48 • 43871 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
24 березня, 12:22 • 20045 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Масована атака рф на Львів: у лікарнях вже 26 постраждалих, збитки лише за пошкоджений транспорт сягають 650 тис. грн • 24 березня, 19:34
Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не мати ядерної зброї • 24 березня, 19:43
путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду - Трамп • 24 березня, 20:09
На Львівщині кількість постраждалих у результаті атаки рф зросла до 32 • 24 березня, 20:23
Свириденко задекларувала 1,3 млн грн зарплати, понад 3,2 млн грн гонорарів, а також квартири у Києві та Чернігові • 24 березня, 21:14
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
24 березня, 18:45 • 19921 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto24 березня, 15:18 • 31381 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 13:42 • 46997 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 43866 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 64651 перегляди
У новоросійську зафіксували російське судно з протидроновим захистом "мангалом"

Київ • УНН

 • 3412 перегляди

На дослідному судні Лагода встановили металеві конструкції та сітки для захисту від дронів. Експерти сумніваються в ефективності такого захисту від атак.

У порту новоросійська помітили дослідне судно "Лагода" Міноборони рф із додатковим захистом від українських дронів. Корабель потрапив у кадр під час церемонії за участю підводного човна "великий новгород". Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

На судні зафіксували комплекс радіоелектронної боротьби та численні протидронові елементи. Зокрема, навколо рубки встановлені металеві конструкції типу "мангалів", а проходи й частину палуби закрили маскувальними сітками.

Також сітками прикрили носову частину, що може свідчити або про спробу захисту від дронів, або про приховування додаткового обладнання.

Що можуть приховувати на борту

Ймовірно, на судні могли розмістити додаткові системи – зокрема радіолокаційні станції або засоби радіоелектронної розвідки. Водночас не виключено, що сітки виконують лише захисну функцію.

У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуари24.03.26, 00:13 • 20950 переглядiв

Аналітики звертають увагу, що такі заходи свідчать про зростання загрози з боку українських морських і повітряних дронів.

Чи ефективний такий захист

Подібні конструкції можуть частково захистити від легких FPV-дронів, однак ефективність проти важчих безпілотників залишається сумнівною.

Крім того, встановлені системи РЕБ не здатні глушити супутниковий зв’язок, який використовується для керування частиною дронів. Це означає, що навіть із таким захистом судно залишається вразливим до атак.

Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело19.02.26, 11:12 • 38916 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні