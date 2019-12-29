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В Германии отменили более 170 авиарейсов из-за забастовки стюардесс

В Германии отменили более 170 авиарейсов из-за забастовки стюардесс

Киев  •  УНН

 • 15512 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Германии отменили более 170 авиарейсов из-за забастовки стюардесс в авиакомпании Lufthansa Eurowings. Рейсы отменили в понедельник, вторник и среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

“Авиакомпания Lufthansa Eurowings отменила более 170 рейсов, запланированных на понедельник, вторник и среду, из-за забастовки стюардесс в авиакомпании Germanwings”, — говорится в сообщении.

Указано, что рейсы отменили в аэропортах в Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Дюссельдорфе и Кельн-Бонне. Информация об отмене рейсов была обнародована на сайте компании Eurowings.

“Eurowings заявил, что работает над тем, чтобы минимизировать ущерб для путешественников, и более 1000 рейсов будут работать по графику”, — добавляет издание.

Сообщается, что союз бортпроводников UFO отметил, что забастовка возникла из-за спора о возможностях работы в праздничные дни неполный рабочий день.

Напомним, в Аргентине частный самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле.

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