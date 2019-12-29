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В Німеччині скасували понад 170 авіарейсів через страйк стюардес

В Німеччині скасували понад 170 авіарейсів через страйк стюардес

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Німеччині скасували понад 170 авіарейсів через страйк стюардес в авіакомпанії Lufthansa Eurowings. Рейси скасували у понеділок, вівторок та середу. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

“Авіакомпанія Lufthansa Eurowings відмінила понад 170 рейсів, запланованих на понеділок, вівторок та середу, через страйк стюардес в авіакомпанії Germanwings”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що рейси скасували в аеропортах у Гамбурзі, Мюнхені, Штутгарті, Дюссельдорфі та Кельн-Бонні. Інформація про скасування рейсів була оприлюднена на сайті компанії Eurowings.

“Eurowings заявив, що працює над тим, щоб мінімізувати збитки для мандрівників, і що понад 1000 рейсів будуть працювати згідно графіку”, — додає видання.

Повідомляється, що спілка бортпровідників UFO зазначила, що страйк виник через суперечку про можливість працювати у святкові дні неповний робочій день.

Нагадаємо, в Аргентині приватний літак здійснив аварійну посадку на кукурудзяне поле.

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