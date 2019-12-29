В Німеччині скасували понад 170 авіарейсів через страйк стюардес
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Німеччині скасували понад 170 авіарейсів через страйк стюардес в авіакомпанії Lufthansa Eurowings. Рейси скасували у понеділок, вівторок та середу. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
“Авіакомпанія Lufthansa Eurowings відмінила понад 170 рейсів, запланованих на понеділок, вівторок та середу, через страйк стюардес в авіакомпанії Germanwings”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що рейси скасували в аеропортах у Гамбурзі, Мюнхені, Штутгарті, Дюссельдорфі та Кельн-Бонні. Інформація про скасування рейсів була оприлюднена на сайті компанії Eurowings.
“Eurowings заявив, що працює над тим, щоб мінімізувати збитки для мандрівників, і що понад 1000 рейсів будуть працювати згідно графіку”, — додає видання.
Повідомляється, що спілка бортпровідників UFO зазначила, що страйк виник через суперечку про можливість працювати у святкові дні неповний робочій день.
Нагадаємо, в Аргентині приватний літак здійснив аварійну посадку на кукурудзяне поле.