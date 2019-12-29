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В Аргентині приватний літак здійснив аварійну посадку на кукурудзяне поле

Київ • УНН

 • 35240 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Приватний літак Cessna C560X, на борту якого перебувало дев’ять осіб, скоїв у суботу аварійну посадку на кукурудзяне поле неподалік від міста Мар-дель-Плата. Про це повідомила газета La Nación, передає УНН.

За її даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Літак пасажири покинули самостійно.

Повідомляється, що пілот здійснив аварійну посадку на полі через несправність двигуна.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року поблизу аеропорту міста Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії “Бек Ейр”, який виконував рейс за маршрутом Алмати — Нур-Султан. На борту літака знаходилось 95 пасажирів та 5 членів екіпажу. За попередньою інформацією, внаслідок катастрофи загинули 12 осіб, 49 — госпіталізовані.

Також нагадаємо, серед постраждалих в авіакатастрофі у Казахстані були українці. Пізніше з’явилась інформація про стан постраждалих українців.

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