В Аргентине частный самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Частный самолет Cessna C560X, на борту которого находились девять человек, совершил в субботу аварийную посадку на кукурузное поле недалеко от города Мар-дель-Плата. Об этом сообщила газета La Nación, передает УНН.
По ее данным, в результате инцидента никто не пострадал. Самолет пассажиры покинули самостоятельно.
Сообщается, что пилот совершил аварийную посадку на поле из-за неисправности двигателя.
Напомним, 27 декабря 2019 года вблизи аэропорта города Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании “Бек Эйр”, выполнявший рейс по маршруту Алматы — Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли 12 человек, 49 — госпитализированы.
Также напомним, среди пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане были украинцы. Позже появилась информация о состоянии пострадавших украинцев.