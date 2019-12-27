Авіакатастрофа у Казахстані: з'явилась інформація про стан постраждалих українців

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Представник Департаменту консульської служби МЗС України провів телефонну розмову з одним із постраждалих у результаті авіакатастрофи біля Алма-Ати українців, який повідомив про відсутність загрози його життю та здоров’ю, а також про задовільний стан здоров’я іншого українця, який перебуває у лікарні. Про це журналісту УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.