Авіакатастрофа у Казахстані: з'явилась інформація про стан постраждалих українців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Представник Департаменту консульської служби МЗС України провів телефонну розмову з одним із постраждалих у результаті авіакатастрофи біля Алма-Ати українців, який повідомив про відсутність загрози його життю та здоров’ю, а також про задовільний стан здоров’я іншого українця, який перебуває у лікарні. Про це журналісту УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
“Посольством було встановлено зв’язок з лікарями медичного закладу, в якому перебувають постраждалі та з госпіталізованими громадянами України”, — повідомив Погорельцев.
З його слів, консулом Посольства України у Казахстані було забезпечено консульський супровід справи, надано необхідні консультації постраждалим громадянам України, наразі опрацьовується питання документування у зв’язку із втратою паспортних документів постраждалими під час авіакатастрофи.
“Представник Департаменту консульської служби МЗС України провів телефонну розмову з одним із постраждалих українців. Громадянину України були надані роз’яснення щодо заходів, що вживаються Посольством та МЗС у цій справі. Пацієнт лікарні повідомив про відсутність загрози його життю та здоров’ю, скарг чи нарікань на умови лікування та перебування у медичному закладі, а також про задовільний стан здоров’я іншого українця, який перебуває у лікарні”, — зазначив директор ДКС.
Він підкреслив, що справа перебуває на контролі ДКС та ПУ у Казахстані.
Нагадаємо, 27 грудня 2019 року поблизу аеропорту міста Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії “Бек Ейр”, який виконував рейс за маршрутом Алмати — Нур-Султан. На борту літака знаходилось 95 пасажирів та 5 членів екіпажу. За попередньою інформацією, внаслідок катастрофи загинули 12 осіб, 49 — госпіталізовані.
Як повідомляв УНН, серед постраждалих внаслідок авіакатастрофи у казахстанському місті Алмати є двоє українців.